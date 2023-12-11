كيان شباب مصر يسهل عملية دخول المواطنين للجان بالشرقية

تواجد عدد من كيان شباب مصر بمحيط لجنة الشهيد أحمد وحيد، ومدرسة الثانوية الزراعية، بمدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، لليوم الثاني على التوالي، مع بدء توافد المواطنين على اللجان، وذلك للتيسير على الناخبين وتنظيم عملية الدخول.

وقام اعضاء كيان شباب مصر بتسهيل عملية دخول الناخبين من كبار السن، وذوي الهمم داخل اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 .

وجهز اعضاء كيان شباب مصر، درجات سلم مخصص للكراسي المتحركة لتسهيل دخولهم للجنتي ١٦ و ١٧ بمدرسة الزقازيق الثانوية الزراعية العسكرية بمدينة الزقازيق .

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين في محافظة الشرقية 4 ملايين و699 ألفًا و932 ناخبًا وناخبة لهم حق التصويت أمام 980 مركزًا انتخابيًا تستوعب 1016 لجنة فرعية.