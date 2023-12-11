بالصور.. د. خالد عبد الغفار وزير الصحة يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية.. ويؤكد الأجواء تاريخية

أدلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بصوته في الانتخابات الرئاسية، بلجنة مدرسة الشهيد البطل العميد أحمد محمود مصطفى، بمنطقة التجمع الأول.

أكد الوزير أنه شعر بالعزة والفخر بسبب الإقبال الجماهيري على الاقتراع في أول أيام الانتخابات والذي كان كبيرا والأجواء تاريخية، داعيا المصريين إلى التوجه للجان والتعبير عن رأيهم من أجل غد أفضل للأجيال القادمة.

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماع غرفة الأزمات المركزية، لمتابعة التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية، بغرفة الأزمات، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

تابع الوزير تنفيذ خطة التأمين الطبي على أرض الواقع، بالتزامن مع بدء العملية الانتخابية، وتوافد المواطنون على لجان الاقتراع.

وجه د. عبد الغفار برفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات الواقعة في محيط اللجان على مستوى الجمهورية.