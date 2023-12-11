أطباء يكشفون حقيقة مخاطر دهون البطن على الصحة

قدمت دراسة دوائية أجريت في الولايات المتحدة إجابتها على سؤال سبب خطورة دهون البطن، وذكرت مجلة Oncogene أن العلماء خلصوا إلى أن الدهون الزائدة في هذا الجزء من الجسم تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

قال خبراء يمثلون جامعة ميشيغان إن الناس يقللون من شأن التهديد الذي تتعرض له صحتهم والمرتبط بدهون البطن وأخطرها، حسب رأيهم، هي الدهون الحشوية، التي تتراكم حول الأعضاء الحيوية داخل تجويف البطن (الكبد والأمعاء والبنكرياس)، ويعتقد الأطباء أنه بسبب الدهون تتحول الخلايا العادية في هذه الأعضاء إلى خلايا سرطانية.

ويستند هذا الاستنتاج إلى نتائج التجارب التي أجريت على الفئران التي تم تغذيتها بنظام غذائي غني بالدهون وتعرضت أيضًا للأشعة فوق البنفسجية، واكتشف العلماء أن الأنسجة الدهنية الحشوية في الحيوانات، التي تنمو بسبب التغذية ذات السعرات الحرارية العالية، ساهمت في إنتاج الجسم النشط للمواد التي تشجع الخلايا على التراكم في الأورام السرطانية.

في السابق، اقترح باحثون من مايو كلينيك أن تراكم الدهون في منطقة البطن له طبيعة محددة: على عكس ترسب الدهون في مناطق أخرى، فإن السمنة في منطقة البطن ترجع بشكل أساسي إلى حقيقة أن الخلايا الدهنية تزيد في الحجم.

وتوصل علماء من السويد بدورهم إلى استنتاج مفاده أن نمو الدهون في منطقة البطن يرتبط بزيادة احتمال حدوث نزيف داخلي مميت.