زحام أمام المقار الإنتخابية بقري كفرالدوار

شهدت اللجان الإنتخابية بقري كفر الدوار التابعة لمحافظة الغربية، تواجد كثيف من الناخبين ، للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في ،لإختيار رئيس مصر ،خاصة في لجان قري كوم البركة وسيدي غازي والوسطانية ،وكذلك قري النشو البحري والربعمائة ، والذين إصطفوا في طوابير طويلة أمام المقار الإنتخابية ، قبيل دخولهم إلي لجان الإقتراع ، حمل العديد من الناخبين الأعلام المصرية ، وسط الأعاني الوطنية .

جديرا بالذكر أن عدد الناخبين بمركز كفر الدوار يبلغ 420507ناخب وناخبة بنسبة 9,9% من عدد الناخبين بمحافظة البحيرة، يدلون بأصواتهم داخل 49مركز إنتخابي ، يضم 72 لجنة فرعية، ويتواجد مقر اللجنة العامة داخل مركز شباب بندر كفر الدوار .

ومن جانبها أشارت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، إلى أن هناك ربط بين مركز العمليات الرئيسى بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية بجميع المراكز مع تواجد كافة الجهات المعنية لتسهيل العمل والتجاوب في اي موقف .