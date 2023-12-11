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الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

زحام أمام المقار الإنتخابية بقري كفرالدوار

لجان كفر الدوار
لجان كفر الدوار

شهدت اللجان الإنتخابية بقري كفر الدوار التابعة لمحافظة الغربية، تواجد كثيف من الناخبين ، للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في ،لإختيار رئيس مصر ،خاصة في لجان قري كوم البركة وسيدي غازي والوسطانية ،وكذلك قري النشو البحري والربعمائة ، والذين إصطفوا في طوابير طويلة أمام المقار الإنتخابية ، قبيل دخولهم إلي لجان الإقتراع ، حمل العديد من الناخبين الأعلام المصرية ، وسط الأعاني الوطنية .

جديرا بالذكر أن عدد الناخبين بمركز كفر الدوار يبلغ 420507ناخب وناخبة بنسبة 9,9% من عدد الناخبين بمحافظة البحيرة، يدلون بأصواتهم داخل 49مركز إنتخابي ، يضم 72 لجنة فرعية، ويتواجد مقر اللجنة العامة داخل مركز شباب بندر كفر الدوار .

ومن جانبها أشارت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، إلى أن هناك ربط بين مركز العمليات الرئيسى بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية بجميع المراكز مع تواجد كافة الجهات المعنية لتسهيل العمل والتجاوب في اي موقف .

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