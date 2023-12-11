قائمة هدافي الأهلي في كأس العالم للأندية

يشارك فريق الأهلي ببطولة كأس العالم للأندية للمرة التاسعة التى تستضيفها المملكة العربية السعودية، فيما استطاع الأحمر تحقيق الميدالية البرونزية بعد تواجده بالمركز الثالث بالبطولة 3 مرات، خلال اعوام 2006، 2020، 2021.

ويلتقي فريق الأهلي تحت القيادة الفنية للسويسري مارسيل كولر مع الفائز من مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، يوم الجمعة المقبل، الموافق 15 ديسمبر 2023.

الأهلي بكأس العالم للاندية

ويتصدر محمد أبو تريكة قائمة هدافي الأهلي فى بطولة كأس العالم للأندية برصيد 4 أهداف حيث سجل ثلاثة أهداف في مونديال الأندية ياليابان عام 2006 هدف في مونديال الأندية ياليابان عام 2012.

1- محمد أبو تريكة (4 أهداف)

2- أمادو فلافيو (3 أهداف)

3- عماد متعب (هدفان)

4- حسين الشحات (هدفان)

5- ياسر إبراهيم (هدفان)

6- محمد هاني (هدف)

7- عمرو السولية (هدف)

8- السيد حمدي (هدف)

9- أحمد عبد القادر (هدف)

10- محمد شريف (هدف)

11ـ بيرسى تاو ( هدف)

وتأتي قائمة هدافي كأس العالم للأندية كالتالى:

1ـ كريستيانو رونالدو في الصدارة برصيد 7 اهداف

2ـ جاريث بيل وصيفا برصيد 6 اهداف

3ـ يتقاسم ميسي وسواريز وسيزار المركز الثالث برصيد 5 اهداف

4ـ يتقاسم ابو تريكة ودينيلسون وتسوكاسا المركز الرابع برصيد 4 اهداف.

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات السعودية الرياضية ssc ، ومنصة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الرقمية.