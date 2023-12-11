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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

مستشار وزير التعليم العالي يتفقد الخدمات المقدمة لطلاب الأنشطة بجامعة أسيوط

زيارة مستشار وزير
زيارة مستشار وزير التعليم العالي

زار الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، جامعة أسيوط، لتفقد الخدمات المقدمة للطلاب. 

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والتقى مستشار وزير التعليم العالي بعدد من طلاب الأنشطة وتفقد الخدمات المقدمة لهم، برعاية ودعم من الدكتور احمد المنشاوى رئيس الجامعة، الدكتور احمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة.

مستشار وزير التعليم العالي يشهد تدريب الطلاب

وخلال زيارته، شهد مستشار وزير التعليم العالي بعض التدريبات الخاصة بالأنشطة الطلابية التي قام  بها طلاب كلية الخدمة الإجتماعية. 

واستمع مستشار وزير التعليم العالي إلى آرائهم وتطلعاتهم، مشيداً بجهودهم، وحثهم على المشاركة الفاعلة في مختلف الأنشطة.

وأكد مستشار وزير التعليم العالي أهمية مشاركة الطلاب في مختلف أنواع الأنشطة، قائلا "إن مشاركة الطلاب في الأنشطة الطلابية تسهم بشكل كبير في صقل شخصيته وبناء قدراته، فهي توفر له فرصة الاحتكاك بزملائه والتفاعل معهم، وتنمي لديه مهارات العمل الجماعي وتحمل المسؤولية".

واستكمل مستشار وزير التعليم العالي كلمته "كما أن الأنشطة الطلابية تساعد الطالب على استثمار وقت فراغه بشكل إيجابي، واكتشاف مواهبه وتنميتها، إلى جانب تعزيز الانتماء للوطن".

وختم مستشار وزير التعليم العالي تصريحه بالقول "نحن نشجع جميع طلابنا على الانخراط في مختلف الأنشطة، لما لذلك من أثر إيجابي على مستقبلهم".

رافق مستشار وزير التعليم العالي، في جولته، الدكتور حسام الشريف وكيل معهد إعداد القادة، والدكتور سعودي محمد حسن عميد كلية الخدمة الٱجتماعية، والدكتور إيمان عبد العال وكيل الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ورعاية الشباب بالكلية.

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