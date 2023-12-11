التعليم العالي تغلق "معهد الدراسات للتكنولوجيا I.S.T" في الإسكندرية

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المُنشأة المُسماة "معهد الدراسات للتكنولوجيا I.S.T ".

ويقع مقر المنشأة في (الكورنيش، بكليوباترا خلف العمارة رقم 163، في محافظة الإسكندرية).

وتدعي قبول دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، والدبلومات الفنية نظام ثلاث سنوات والسنوات السابقة.

وتزعم منح شهادة خبرة ومُعتمدة دولية، في تخصصات (السياحة والفنادق، وتكنولوجيا البترول، والحاسب الآلي، والمساحة، ونظم المعلومات، والطاقة الشمسية)، فضلًا عن توفير فرص عمل أثناء الدراسة وبعد التخرج، وشهادة تدريب من أكبر شركات البترول وأكبر الفنادق والقرى السياحية.

وخاطب وزير التعليم العالي اللواء محافظ الإسكندرية لإعمال شأن المحافظة نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال هذه المنشأة حال معاودة ممارسة أعمالها مرة أخرى.

كما خاطب وزير التعليم العالي كل من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير البترول والثروة المعدنية، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بصورة من التقرير وصورة من القرار الوزاري بالغلق الإداري للمنشأة المذكورة لإعمال شأن كل وزارة.

وأشاد وزير التعليم العالي بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات السيد الوزير، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.

وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، ويتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية.