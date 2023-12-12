الناخبون في محافظة أسيوط يواصلون الادلاء باصواتهم

توافدت أعداد كبيرة في الساعات الأخيرة من اليوم الثالث و الاخير، للإدلاء بأصواتهم فى هذا الاستحقاق الدستورى، وشهدت اللجان توافد كل الفئات العمرية من رجال وسيدات وشباب إيمانا منهم بأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية بمحافظة أسيوط.

وتابع عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال فتح اللجان من غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة، لمتابعة عملية الانتخابات الرئاسية وفتح اللجان في اليوم الثاني.

ونوه سعد بأنه تم تخصيص لجان للوافدين لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة، وتسهيلا عليهم وفقا لتوجيهات وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية.



وتتمثل في لجنة بمقر جهاز مدينة أسيوط الجديدة بمدينة أسيوط الجديدة، لجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لجامعة أسيوط بجوار مسجد عمر مكرم بحي غرب، لجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لفرع جامعة الأزهر بميدان أسماء الله الحسنى بحي شرق، لجنة بمقر مجلس ومدينة أبوتيج، لجنة بمقر مجلس ومدينة ديروط، ولجنة بالمنطقة البترولية بجحدم بمركز منفلوط

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