سائقين قتيلين وستة آخرين أصيبوا بجروح خطيرة في حادث مروري بمنفلوط

أوقع حادث التصادم الكبير الذي وقع اليوم بالقرب من مدخل قرية رميح التابعة لمركز منفلوط في أسيوط، سائقين قتيلين وستة آخرين أصيبوا بجروح خطيرة. حيث وقع الحادث المروري على طريق أسيوط ديروط الزراعي بالقرب من مدخل بني شقير.

الصور التي تم التقاطها تظهر حجم الدمار الهائل الناجم عن الاصطدام العنيف بين سيارتي نقل ثقيل ونصف نقل وميكروباص. أشار شهود عيان إلى أن الحادث وقع بسبب سوء الرؤية والسرعة المفرطة.

تم نقل المصابين على الفور إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج اللازم. يُشير التقرير الطبي أن حالتهم حرجة ويحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة. بدأت السلطات التحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه الدقيقة.

يعد الحوادث المرورية من أكثر الظواهر التي تهدد سلامة المجتمع، حيث تودي سنويًا بحياة العديد من الأشخاص وتتسبب في إصابات خطيرة. لذلك، يجب على القائدين أن يكونوا حذرين وأن يلتزموا بقواعد السير والمحافظة على السرعة المناسبة.

جانب من الحادث

جانب من الحادث

جانب من الحادث

جانب من الحادث

جانب من الحادث

جانب من الحادث

جانب من الحادث

جانب من الحادث