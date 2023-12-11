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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. سرايا القدس والقسام يدكون قوة خاصة إسرائيلية شرق غزة

كتائب القسام
كتائب القسام

 أكدت سرايا القدس مقتل وإصابة جميع الجنود الذين كانوا داخل آليّة عسكرية إسرائيليّة، جرى تدميرها بواسطة عبوة برميلية شديدة الانفجار في محور الشجاعية شرق غزة.

 

 قالت كتائب القسام،: "إن مقاتلينا يخوضون في هذه الأثناء اشتباكات عنيفة من نقطة صفر مع قوات خاصة، وقوة مدرعة غرب مخيم جباليا".

 

 وأضافوا عبر حسابهم: "أن المقاتلين استهدفوا قوة صهيونية خاصة، تحصنت في عمارة سكنية في مشروع بيت لاهيا بقذائف TBG"، وأكد مجاهدونا وقوع أفراد القوة ما بين قتيل وجريح".

 

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