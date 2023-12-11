عاجل.. سرايا القدس والقسام يدكون قوة خاصة إسرائيلية شرق غزة
أكدت سرايا القدس مقتل وإصابة جميع الجنود الذين كانوا داخل آليّة عسكرية إسرائيليّة، جرى تدميرها بواسطة عبوة برميلية شديدة الانفجار في محور الشجاعية شرق غزة.
قالت كتائب القسام،: "إن مقاتلينا يخوضون في هذه الأثناء اشتباكات عنيفة من نقطة صفر مع قوات خاصة، وقوة مدرعة غرب مخيم جباليا".
وأضافوا عبر حسابهم: "أن المقاتلين استهدفوا قوة صهيونية خاصة، تحصنت في عمارة سكنية في مشروع بيت لاهيا بقذائف TBG"، وأكد مجاهدونا وقوع أفراد القوة ما بين قتيل وجريح".