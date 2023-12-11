محافظ المنوفية يلتقى خريجات برنامج" المرأة تقود فى المحافظات المصرية "للمشاركة في الإدلاء بأصواتهن

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمجموعة من خريجات الدفعة الأولى لبرنامج " المرأة تقود فى المحافظات المصرية " بمحافظة المنوفية والتى تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحضور محمد موسي نائب المحافظ ، والدكتورة سحر إمام مقرر المجلس القومي للمرأة، ومديرة شئون المرأة بالديوان العام ، وذلك في إطار المشاركة الفعالة والإدلاء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية 2024 تماشيا مع رؤية الدولة المصرية بأهمية دور المرأة وتمكينها اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية .

وقد أكد محافظ المنوفية على أهمية دور المرأة المصرية ومشاركتها في كافة الاستحقاقات الدستورية كونها شريكا فاعلا فى بناء الدولة المصرية الحديثة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بالمرأة وإدماجها في صناعة واتخاذ القرار بمختلف الأصعدة ، وأضاف المحافظ حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم للمساهمة في خلق قيادات نسائية فعالة بكافة أجهزة المحافظة من خلال ثقل مهارتهن وتنمية قدراتهن بالإضافة إلي رفع المستوي العلمي والمعرفي والمهني بمختلف التخصصات.