الانتخابات الرئاسية.. غلق مدارس رمسيس في الثالثة عصرًا استعدادًا للراحة

أغلقت منذ قليل مدارس منطقة رمسيس أبوابها أمام الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وذلك استعدادا للراحة في الموعد المحدد لها الثالثة عصرا ولمدة ساعة كاملة، حيث يتم استئناف العملية الانتخابية مرة أخرى في الرابعة عصرا.



وقد انطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 أمس الأحد لمدة ثلاثة أيام حتى غد الثلاثاء، حيث تبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.



وينافس في الانتخابات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.



وتنطلق العملية الانتخابية في كافة أنحاء محافظات الجمهورية في 9376 مركزا انتخابيا بإجمالي ١١ ألفا و٦٣١ لجنة اقتراع فرعية موزعة على المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية ويحق لحوالي ٦٧ مليون مواطن الإدلاء بأصواتهم وفق قاعدة بيانات الناخبين.