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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وزير الخارجية التونسي يبحث مع مسؤول أممي التعاون بمجال حماية حقوق الإنسان

فيليبو غراندي
فيليبو غراندي

بحث نبيل عمّار، وزير الخارجية التونسي مع فيليبو غراندي، المفوّض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سبل دعم التعاون فى مجال حماية حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني. 

وذكرت وزارة الخارجية التونسية - فى بيان لها اليوم - أن هذا اللقاء يأتى فى إطار زيارة العمل لعمار إلى جنيف فى الفترة من 11 إلى 14 ديسمبر الجاري ، والذى أكد خلالها على تمسك بلاده بالمبادئ والقيم لحماية اللاجئين والتزامها بالمعاهدات والمواثيق الدولية.

ونوه الوزير على ضرورة تعاون المجتمع الدولي بأكمله لوضع حل لأزمة اللاجئين والذى بلغ أعدادهم عبر العالم أكثر من 100 مليون شخص.

ومن جهته، جدّد المسؤول الأممي التزام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بدعم تونس، لا سيما في مجال تعزيز قدراتها لتأمين المساعدة اللاجئين .

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