إيقاف التصويت بانتخابات الرئاسة لبدء راحة القضاة بلجان مدينة نصر

أغلقت اللجان الانتخابية لرئاسة الجمهورية بالجامعه العمالية بمدينة نصر أبوابها أمام الناخبين بشكل مؤقت لمدة ساعة لبدء راحة القضاة المشرفين على اللجان الفرعية وأمنائها.

وشهدت اللجان توافد عدد كبير من الناخبين أمام الأبواب منتظرين انتهاء فترة الراحة للبدء في التصويت فى اليوم الثاني لانتخابات الرئاسة.

جاء ذلك وسط تكثيفات امنية مشددة من قبل قوات الشرطة لتأمين سير العملية الانتخابية وتحسبا لاندلاع أي أعمال شغب قد تعكر صفو الانتخابات الرئاسية.

يذكر أنه تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من أمس الأحد حتى غد الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.