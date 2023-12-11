رئيس شركة مياه الشرب بالقليوبية يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

أدلى المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، ونقيب المهندسين بالقليوبية، بصوته فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤

وأعرب رئيس شركة مياه القليوبية، عن سعادته بالمشاركة فى العملية الانتخابية والاقبال الكثيف من المواطنين على المشاركة في هذا العرس الديمقراطي

ودعا مجاهد كافة العاملين بالشركة للمشاركة فى هذا الاستحقاق الدستوري والتعبير عن رأيهم وممارسة حقهم الدستوري، لدعم مسيرة التنمية وترسيخ قواعد الديمقراطية.

كان رئيس شركة مياه القليوبية قد وجه بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة أعمال الانتخابات الرئاسية وضمان استمرارية خدمة مياه الشرب والصرف الصحي باللسان والمقار الانتخابية وتوفير سيارات مياه نقيه صالحه للشرب بالقرب من المقار الانتخابية تحسبا لأية طوارئ قد تحدث.

وأعلن رئيس شركة مياه القليوبية، رفع درجة الاستعداد القصوى خلال فترة الانتخابات الرئاسية ايام ١٠، ١١، ١٢ ديسمبر الجارى بجميع افرع الشركة بالمحافظة ومراكز خدمة العملاء ومراكز شحن العدادات خلال الانتخابات الرئاسية.