رئيس اللجنة الفرعية ١٥ بمدرسة جيهان السادات بالمنيل تكشف عن عدد الناخبين منذ أمس

قال رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات الرئاسية رقم ١٥ بمدرسة جيهان السادات الثانوية بنات بالقاهرة، إن العملية الانتخابية تسير بسلاسة ويسر منذ اليوم الاول للتصويت في الانتخابات الرئاسية وحتى اليوم، وأن هناك اقبال ملحوظ على اللجنة منذ صباح اليوم خاصة من الشباب وكبار السن.

وأكد رئيس اللجنة الفرعية رقم ١٥ بمدرسة جيهان السادات بالمنيل، للوفد، أن عدد الناخبين منذ أمس وحتى الان بلغ ١٤٠٠ تقريبا ، مشيرا الى ان الاقبال حتى الان مشرف وملحوظ ومتوقع زيادة الاعداد الساعات القادمة.

وقد فتحت في التاسعة صباحا بالأمس لجان اقتراع منطقتي مصر القديمة والمنيل، حيث توافد العشرات من المواطنين بمنطقة مصر القديمه والمنيل للتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الاحد حتى بعد غد الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.



وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.