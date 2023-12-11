إقبال كبير من مواطني كوم حمادة علي اللجان الإنتخابية

تشهد اللجان الإنتخابية بمركزومدينة كوم حماده بمحافظة البحيرة، في اليوم الثاني للإنتخابات الرئاسية ،زحماما شديدا وإقبال كثيف من الناخبين ، أمام المقار الإنتخابية ،للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في العرس الديمقراطي ، وصنع مستقبل الأجيال القادمة ، وأكد الناخبين حرصهم علي ممارسة حقوقهم الدستورية ، وإختيار رئيس مصر .

جديرا بالذكر أن عدد الناخبين بمركز كوم حماده يبلغ 382230ناخب وناخبة، بنسبة 7,8% من إجمالي عدد الناخبين بمحافظة البحيرة، يدلون بأصواتهم داخل 68 مركز إنتخابي، يضم 78 لجنة فرعية، ويتواجد مقر اللجنة العامة داخل مدرسة كوم حماده .

ومن جانبها أشارت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، إلى أن هناك ربط بين مركز العمليات الرئيسى بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية بجميع المراكز مع تواجد كافة الجهات المعنية لتسهيل العمل والتجاوب في اي موقف .ادة الصناعية .