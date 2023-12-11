الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إقبال كبير من مواطني كوم حمادة علي اللجان الإنتخابية

إقبال الناخبين
إقبال الناخبين

تشهد اللجان الإنتخابية بمركزومدينة كوم حماده بمحافظة البحيرة، في اليوم الثاني للإنتخابات الرئاسية ،زحماما شديدا وإقبال كثيف من الناخبين ، أمام المقار الإنتخابية ،للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في العرس الديمقراطي ، وصنع مستقبل الأجيال القادمة ، وأكد الناخبين حرصهم علي ممارسة حقوقهم الدستورية ، وإختيار رئيس مصر .

جديرا بالذكر أن عدد الناخبين بمركز كوم حماده يبلغ 382230ناخب وناخبة، بنسبة  7,8% من إجمالي عدد الناخبين بمحافظة البحيرة، يدلون بأصواتهم داخل 68 مركز إنتخابي، يضم 78 لجنة فرعية، ويتواجد  مقر اللجنة العامة داخل مدرسة كوم حماده .

 ومن جانبها أشارت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، إلى أن هناك ربط بين مركز العمليات الرئيسى بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية بجميع المراكز مع تواجد كافة الجهات المعنية لتسهيل العمل والتجاوب في اي موقف .ادة الصناعية .

 

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