بعد إثارته للجدل| مصمم فستان ياسمين الخطيب يكشف تفاصيل اللوك المرصع بالألماس

اعتادت الإعلامية ياسمين الخطيب على خطف الانتباه لإطلالتها الساحرة التي تعكس ذوقها الرفيع وقوامها الرشيق، وهذا ما أكدته خلال تقديمها حفل وشوشة الذي أقيم ليلة أمس.

كشف مصمم الأزياء أحمد عبدالله تفاصيل تصميم فستان ياسمين الخطيب الساحر في حفل وشوشة 2023، مؤكدًا أنه صمم خلال 48 ساعة.

أحمد عبدالله: ياسمين الخطيب تملك قواما ساحرا لا يحتاج إلى بهرجة

وقال إن قوام ياسمين الخطيب هو المتحكم في اختيار قصة الفستان لامتلاكها الرشاقة لذا صمم الفستان بهذة القصة ليبرز سحر قوامها فلا داعٍ للبهرجة.

وأضاف أن ارتكزت فكرة تصميم الفستان على البساطة وإظهار سحر قوامها الممشوق، لذا اعتمد قصة الداربية مع الشق الذي كشف عن أحد ساقيها.

وأكمل أن صمم من قماش ناعم مطرز بحبات الترتر الهاند ميد مع الزهرة الصفراء المرصعه بحبات الألماس.

وبدت ياسمين الخطيب بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستانا طويلا مجسما، بدون أكمام، اتسم بشق مثير كشف عن أحد ساقيها، صمم من قماش ناعم باللون الأسود وزين بزهرة صفراء مرصعة بحبات الألماس، مما عكس سحر قوامها.

وتزينت ببعض المجوهرات المرصعة بحبات الألماس لتتناغم مع ذوقها الرفيع.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر بسيطة ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السودءا ولون البينك في الشفاه.

هي إعلامية بدأت مسيرتها في برنامج قناة "روتانا مصرية" من خلال عرض فقرة ثقافية تتحدث عن أهم الكتب والجوائز الأدبية التي حصلت عليها، ثم شاركت الإعلامي تامر أمين لمدة عام ونصف في تقديم حلقة أسبوعية من برنامجه السابق الذي يحمل اسم "من الآخر"، وكانت الحلقة مخصصة للحديث عن المشكلات الاجتماعية التي تواجه الأسرة المصرية.

كما قدّمت ياسمين برنامجا إذاعيا بعنوان "كيميت تحت الاحتلال".

وتشتهر ياسمين الخطيب أيضا بمشاركتها في الأعمال الكتابية، حيث أصدرت العديد من الكتب التي لاقت إقبالا واسعا.

وكان أول كتبها بعنوان "التاريخ الدموي"، والذي تناولت فيه قصص خروج 5 فرق من عباءة الإسلام. وكتبت أيضًا كتاب "قليل البخت يلاقي الدقن في الثورة"، وأكملت بكتاب "كنت في رابعة" الذي روت به تفاصيل مغامرتها وهي مُتخفية في النقاب في اعتصام رابعة العدوية قبل فضه، وأخيرا نشرت كتاب "ولاد المرة" الذي تضمّن مقالات سياسية ونسوية، والذي أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب عنوانه المثير.

ومن آخر أعمال ياسمين الخطيب الفنية، مشاركتها في فيلم "2 طلعت حرب" بطولة نخبة من النجوم منهم محمود قابيل، أحمد مجدي، عبير صبري، سهر الصايغ، سمير صبري، شريف الدسوقي، وأحمد وفيق، والذي تم إخراجه من قبل مجدي أحمد علي.