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الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

زحام المواطنين أمام اللجان الإنتخابية بمركز إدكو

الناخبين داخل اللجان
الناخبين داخل اللجان

تشهد اللجان الإنتخابية بمركز إدكو بمحافظة البحيرة ، زحام شديد وإقبالا كبير من المواطنين ، الذين توافدا إلي المقار الإنتخابية للإدلاء بأصواتهم ، والمشاركة في إختياررئيس مصر ، وصنع مستقبل الأجيال القادمة .

جديرا بالذكر أن عدد الناخبين بمركز إدكو يبلغ 143283ناخب وناخبة بنسبة 4,3%منعدد الناخبين بمحافظة البحيرة، يدلون بأصواتهم داخل 20مركز إنتخابي يضم 25 لحنة فرعية،ويتواجد مقر اللجنة العامة داخل مركز شباب السلام . 

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ،على استمرار متابعة غرفة العمليات المركزية ،لإنتظام سير العملية الإنتخابية على مدار الساعة ،و الوقوف على الحالة العامة للمشهد الإنتخابي  ، والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات  ، وسرعة التعامل مع شكاوى وبلاغات المواطنين ، حفاظًا على إنتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظة.

 

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