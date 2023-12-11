زحام المواطنين أمام اللجان الإنتخابية بمركز إدكو

تشهد اللجان الإنتخابية بمركز إدكو بمحافظة البحيرة ، زحام شديد وإقبالا كبير من المواطنين ، الذين توافدا إلي المقار الإنتخابية للإدلاء بأصواتهم ، والمشاركة في إختياررئيس مصر ، وصنع مستقبل الأجيال القادمة .

جديرا بالذكر أن عدد الناخبين بمركز إدكو يبلغ 143283ناخب وناخبة بنسبة 4,3%منعدد الناخبين بمحافظة البحيرة، يدلون بأصواتهم داخل 20مركز إنتخابي يضم 25 لحنة فرعية،ويتواجد مقر اللجنة العامة داخل مركز شباب السلام .

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ،على استمرار متابعة غرفة العمليات المركزية ،لإنتظام سير العملية الإنتخابية على مدار الساعة ،و الوقوف على الحالة العامة للمشهد الإنتخابي ، والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات ، وسرعة التعامل مع شكاوى وبلاغات المواطنين ، حفاظًا على إنتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظة.