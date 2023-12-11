ضبط 6 أشخاص استدرجوا مواطنًا واستولوا منه على مبلغ مالى كبير بالجيزة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبوالنمرس بمديرية أمن الجيزة من (تاجر) بتعرفه على أحد الأشخاص، وإتفقا على تغيير مبلغ (قرابة 5 ملايين جنيه) إلى عملات أجنبية ولدى تقابلهما بإحدى المناطق بالجيزة إصطحبه بسيارة ملاكى لإحدى الفيلات بدائرة المركز وأوهمه بأنها ملكه، إلا أنه فوجئ بحضور سيارة "ميكروباص" ترجل منها مجموعة من الأشخاص وإستولوا على المبلغ المالى الذى كان بحوزته ولاذوا بالهرب.

بالفحص وإجراء التحريات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 6 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، من بينهم سيدة "محكوم عليها بالسجن المؤبد فى قضية قتل عمد") ، وكذا ضبط السيارة "الميكروباص" المستخدمة فـى الواقعة.

بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأرشدوا عن المبلغ المستولى عليه ، وأضافوا بإنفاقهم جزء من المبلغ على متطلباتهم الشخصية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.