حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية بمديريتى أمن أسوان ودمياط

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.. فقد قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عميرة، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:



مديرية أمن أسوان



ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 5,200 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 3,500 كيلو جرام - كمية من مخدرى "الهيروين ،الشابو") بحوزة 5 متهمين.

 نفيذ عدد (598) حكم قضائى متنوع.



مديرية أمن دمياط

 ضبط عدد (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 8 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – 2 بندقية خرطوش وعدد من الطلقات) بحوزة 3 متهمين "لـهم معلومات جنائية".

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.