كتف فى كتف.. مسيرة حاشدة بالوراق لحث المواطنين على المشاركة بانتخابات الرئاسة

نظم آلاف من المواطنين مسيرة حاشدة في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، بمشاركة عدد من أعضاء مستقبل وطن.

وحمل المواطنون أعلام مصر، وسط الأغاني الوطنية التي انتشرت بالمنطقة خلال المسيرة الوطنية، فضلًا عن هتافات المواطنين لتشجيع الأهالي على المشاركة والإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2024.

يذكر أنه تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من أمس الأحد حتى غدٍ الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.