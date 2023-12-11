"انزل شارك".. مسيرة حاشدة لطلاب جامعة المنصورة

نظمت جامعة المنصورة مسيرة حاشدة، شارك فيها الآلاف من منسوبي جامعة المنصورة للحث على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، بعنوان "انزل شارك.. صوتك هيوصل"، بحضور الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء ووكلاء الكليات، أمين عام الجامعة والأمناء المساعدين، عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس وبمشاركة حاشدة من لطلاب بمختلف الكليات.

بدأت المسيرة من داخل الحرم الجامعي وحتى مقر لجنة المغتربين بالقرية الأولمبية للحث على المشاركة في العملية الانتخابية.

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر أن العالم كله يتابع الآن الانتخابات الرئاسية في مصر، مشيرًا إلى أن الدقهلية دائمًا تضرب مثلاً رائعًا في الوعي الوطني، مؤكدًا على أهمية المشاركة السياسية في الاستحقاق الدستوري المتعلق بالانتخابات الرئاسية وتحقيق رؤية مصر 2030، موضحًا أن الانتخابات الرئاسية طبقًا للدستور حق وواجب وطني، وأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية أمر ضروري في ظل الظروف الراهنة والتحديات الإقليمية والدولية، داعيًا الشباب وكل من له حق التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية بالحفاظ على حقهم الدستوري والمشاركة الإيجابية فى هذا العرس الديمقراطي بعد أن كفل الدستور لهم العديد من الحقوق لتمكينهم، تقديرًا لأهمية دورهم في المجتمع ومشاركتهم في جميع مجالات التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، وأن المشاركة الفعالة تكفل تحقيق الديموقراطية والشفافية والتمكين الحقيقي للشباب.

ووجه رئيس جامعة المنصورة، الدعوة لمنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وجموع الشعب المصري، للنزول ومباشرة حقوقهم السياسية والمشاركة للأدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، لاختيار من يمثلهم وممارسة حقوقهم الدستورية، التي من شأنها أن تعزز مسيرة مصر الوطنية. مؤكدًا أن مصر الدولة الوحيدة التى يتولى القضاء الاشراف الكامل على الانتخابات الرئاسية.

وأضاف، أنه تم تجهيز لجنة المغتربين، للمرة الاولى، داخل جامعة المنصورة بالقرية الأولمبية، وذلك لأعضاء هيئة التدريس والطلاب المغتربين من أبناء الجامعة.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالدقهلية يبلغ 4 ملايين و562 ألف ناخب تقريبًا، وتضم 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و663 مقرًا انتخابيًا.