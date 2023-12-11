الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

توافد الناخبين علي اللجان الإنتخابية بشبراخيت

توافد الناخبين
توافد الناخبين

توافدت أعداد كبيرة من مواطني مركز شبراخيت ، سواء من كبار السن أو السيدات والشباب  ، إلي لجان الإنتخابات الرئاسية ، سواء مدينة شبراخيت ،و القري التابعة لها ،للإدلاء بأصواتهم ، لإختيار رئيس مصر ، وحرص الناخبين علي الوقوف في طوابير طويلة  داخل المركز الإنتخابي، للوصول إلي اللجان الفرعية .

جديرا بالذكر أن عدد الناخبين بمركز شبراخيت يبلغ 194523ناخب وناخبة ، بنسبة6,4% من عدد الناخبين بمحافظة البحيرة، يدلون بأصواتهم داخل 43مركز إنتخابي ، يضم 46لجنة فرعية ،ويتواجد مقر اللجنة العامة داخل مركز شباب شبراخيت .

ومن جانبها  أشارت الدكتورة نهال بلبع ، نائب محافظ البحيرة ،إلى أن هناك ربط بين مركز العمليات الرئيسى بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية بجميع المراكز مع تواجد كافة الجهات المعنية لتسهيل العمل والتجاوب في اي موقف .

 

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