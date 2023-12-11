توافد الناخبين علي اللجان الإنتخابية بشبراخيت

توافدت أعداد كبيرة من مواطني مركز شبراخيت ، سواء من كبار السن أو السيدات والشباب ، إلي لجان الإنتخابات الرئاسية ، سواء مدينة شبراخيت ،و القري التابعة لها ،للإدلاء بأصواتهم ، لإختيار رئيس مصر ، وحرص الناخبين علي الوقوف في طوابير طويلة داخل المركز الإنتخابي، للوصول إلي اللجان الفرعية .

جديرا بالذكر أن عدد الناخبين بمركز شبراخيت يبلغ 194523ناخب وناخبة ، بنسبة6,4% من عدد الناخبين بمحافظة البحيرة، يدلون بأصواتهم داخل 43مركز إنتخابي ، يضم 46لجنة فرعية ،ويتواجد مقر اللجنة العامة داخل مركز شباب شبراخيت .

ومن جانبها أشارت الدكتورة نهال بلبع ، نائب محافظ البحيرة ،إلى أن هناك ربط بين مركز العمليات الرئيسى بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية بجميع المراكز مع تواجد كافة الجهات المعنية لتسهيل العمل والتجاوب في اي موقف .