جوتيريش يحث المشاركين في كوب 28 على التوصل لاتفاق حول التخلص من الوقود الاحفوري

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الاثنين على التوصل إلى اتفاق بشأن التخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب 28 المنعقد في دبي.

وقبل يوم من اختتام قمة كوب 28، أكد جوتيريش - في تصريحات للصحفيين في دبي - ضرورة توصل المشاركين في القمة إلى اتفاق للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وحث المفاوضين على إظهار المرونة في الساعات الأخيرة من قمة المناخ.

وحذر جوتيريش مجددا بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة - من أنه لا تزال هناك "فجوات كبيرة" تعيق التوصل إلى توافق في الآراء، مضيفا: "نحن في سباق مع الزمن .. الآن هو الوقت المناسب لأقصى قدر من الطموح وأقصى قدر من المرونة.. حان الوقت للمضي قدماً في التفاوض بحسن نية".

ودعا جوتيريش المفاوضين إلى "التركيز بشكل منفرد على معالجة السبب الجذري لأزمة المناخ - إنتاج الوقود الأحفوري واستهلاكه"، والاعتراف "بالحاجة إلى التخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري" - وهو الموقف الذي عارضه منتجو النفط.

وفي دعوته للتحلي بالمرونة، قال جوتيريش إنه يجب أن يكون هناك اهتمام أيضا بمخاوف منتجي الوقود الأحفوري، وأنه لن تتحمل جميع الدول نفس المسؤولية المباشرة.

كما أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن الدعوة إلى العمل "لا تعني أنه يتعين على جميع الدول التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري في نفس الوقت .. لكن هذا يعني أن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري على مستوى العالم يجب أن يكون متوافقا مع صافي الصفر في عام 2050 وبحد أقصى 1.5 درجة في ارتفاع درجة الحرارة " فوق مستويات ما قبل الصناعة" .