الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الوطنية للانتخابات: انتظام التصويت بلجان الاقتراع على مستوى الجمهورية في اليوم الثاني

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

أعلنت غرفة عمليات الهيئة برئاسة المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي، انتظام العملية الانتخابية بكافة لجان الاقتراع على مستوى الجمهورية.

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الوطنية للانتخابات: ضبط واقعة قيام ناخبة بالاقتراع اليوم رغم مشاركتها في انتخابات الخارج

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مديرية أوقاف أسيوط تشارك بقوة في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي لغرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024، لمتابعة سير عملية الاقتراع في جميع اللجان العامة والفرعية بالمحافظات.

 

وأضاف بنداري أن عملية الاقتراع بدأت في التاسعة صباحا في معظم اللجان وتستمر حتى التاسعة مساء وحتى إدلاء آخر ناخب متواجد بحرم اللجان بصوته.

 

ويشارك المصريون في العملية الانتخابية في جميع المحافظات لاختيار رئيس الجمهورية من بين 4 مرشحين يخوضون سباق الانتخابات الرئاسية 2024.

وتستمر عملية التصويت التي انطلقت أمس في 11631 لجنة فرعية وعامة بمختلف المحافظات 3 أيام تنتهي في تمام الساعة التاسعة مساءً غدٍ الثلاثاء.

 

وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل وبإشراف 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات فى لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية.

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