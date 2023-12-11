المنظمات والمؤسسات العربية تتابع الانتخابات الرئاسية في مصر وتصفها بالعرس الديمقراطي

يشارك عدد كبير من المنظمات والمؤسسات العربية، في متابعة الانتخابات الرئاسية بمصر والتي وصفوها بالعرس الديمقراطي، وذلك لكثافة عدد المشاركين منذ اليوم الأول، وتمتعهم بالحرية والديمقراطية في اختيار مرشح الرئاسة.

قام السفير خليل إبراهيم الذوادي، الأمين العام المساعد، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية بجولة ميدانية لأماكن للاقتراع لتفقد عدد من المراكز وللجان والاطلاع على سير العملية الانتخابية والإجراءات المتبعة لإتمام عملية التصويت.

رصدت البعثة الجهود المبذولة لإتمام العملية الانتخابية بسهولة ويسر وانتظام من خلال التدابير التنظيمية والإجرائية التي قامت بها الهيئة الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى الاستعدادات الأمنية واللوجستية المكثفة المتخذة من قبل الجهات المعنية لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم والقيام بواجبهم الوطني.

كما قام الذوادي بزيارة غرفة عمليات المجلس القومي للمرأة، وأثنى بمنهجية عمل المجلس في هذا الإطار، والتقي رئيس البعثة بالدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، مشيداً بالرصيد المشرف للمرأة المصرية في مجال الممارسة الديمقراطية وانخراطها الملموس في إنجاح مختلف الاستحقاقات الانتخابية خلال السنوات الأخيرة.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسى آلية عمل المجلس في متابعة سير العملية الانتخابية من خلال متابعيه البالغ عددهم 2000 متابع على مستوى محافظات الجمهورية، والذي تتواصل معهم غرفة العمليات المجلس على مدار الساعة.

من جانبه أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، حرص البرلمان العربي على نقل الصورة الحقيقية لعملية الاقتراع بالانتخابات الرئاسية بمصر بكل حيادية وشفافية ونزاهة، مشددًا على حيادية البرلمان ومتابعة الانتخابات بمهنية غير مسيسة.

واشاد العسومي بالخطة والرؤية الاستراتيجية التي أعدتها الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية لمتابعة الانتخابات والتي تسير في حياد تام مع كافة المرشحين، حيث أن المواطن المصري يدلي بصوته بحرية ودون أي عائق وهو ما يؤكد على نزاهة الانتخابات المصرية.

وأكد رئيس البرلمان العربي العربي، أهمية متابعة هذا العرس الديمقراطي المهم الذي تعيشه مصر، مستعرضا الخطة التي وضعها البرلمان العربي لمتابعة الانتخابات، بداية من توزيع البعثة إلى مجموعات للتوجه إلى أكبر عدد من المراكز الانتخابية داخل القاهرة وخارجها، ومتابعة كافة الإجراءات منذ بدء العملية الانتخابية وصولا إلى إعلان النتيجة، تمهيدا لرفع تقرير مفصل إلى الهيئة الوطنية للانتخابات يتضمن ملاحظات وفد البرلمان العربي المُشارك في متابعة العملية الانتخابية.

كما تقوم المنظمة العربية لحقوق الإنسان بمتابعة مجريات العملية الانتخابية من خلال عينة عشوائية تشمل 5 أقاليم على مستوى الجمهورية تضم 15 محافظة من خلال 5 فرق، ويتكون فريق المتابعين الدوليين من 38 متابعا دوليا يحملون جنسيات 18 دولة عربية وأوروبية من أعضاء مجلس أمناء المنظمة وقيادات المنظمات العضوة وخبراء استشاريين.

ومن جانبها أكدت سبيسيوزا كازيبوى رئيسة بعثة متابعة الانتخابات عن الاتحاد الأفريقى أن متابعة الاتحاد لهذا الاستحقاق الديمقراطى يمثل خطوة رئيسية لاستكمال الإنجازات، وثمنت اعتماد مصر الإشراف القضائي على العملية الانتخابية كضمانة لنزاهة الانتخابات.

الجدير بالذكر أنه يحق لنحو 67 مليون مصري الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي تجرى الجولة الأولى منها في الداخل خلال ثلاثة أيام 10 -12 ديسمبر الجاري.