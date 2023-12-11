طوابير أمام مركز الواحات البحرية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

اللجان بالقليوبية

شهد مركز الواحات البحرية في الجيزة إقبالًا كثيفًا من المواطنين وذلك للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 في يومها الثاني.



الانتخابات الرئاسية 2024

وفتحت في التاسعة من صباح الأحد لجان الاقتراع حيث توافد العشرات من المواطنين بمنطقة مصر القديمة والمنيل للتصويت في الانتخابات الرئاسية.



وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من الأحد حتى غد الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.



وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.