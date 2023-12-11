إقبال كبير من أهالي الرحمانية علي لجان الإنتخابات الرئاسية

تواجد ناخبي مركز الرحمانية بمحافظة البحيرة بمختلف أطيافهم سواء كبار السن أو السيدات أو الشباب، بكثافة أمام اللجان الإنتخابية منذ الصباح الباكر ، في اليوم الثاني للإنتخابات الرئاسة ، للإدلاء بأصواتهم وإختيار رئيس مصر .

جديرا بالذكر أن عدد الناخبين 112252ناخب وناخبة ، بنسبة 2,7% من أجمال عدد الناخبين بمحافظة البحيرة ، يدلون بأصواتهم داخل 25مقر إنتخابي يضم 31لجنة إنتخابية فرعية، ويتواجد مقر اللجنة العامة بالمدرسة الفنية بنات .

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، على استمرار متابعة غرفة العمليات المركزية لإنتظام سير العملية الإنتخابية على مدار الساعة للوقوف على الحالة العامة للمشهد الإنتخابي والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوى وبلاغات المواطنين حفاظًا على إنتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظة.