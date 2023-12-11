المُشاركون في رحلات اعرف بلدك يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، قيام المُشاركون برحلات إعرف بلدك بمدينة شرم الشيخ ،بالمشاركة فى العملية الإنتخابية، حيث قاموا بأداء واجبهم الوطني من خلال الإدلاء أصواتهم في العملية الإنتخابية داخل لجان المغتربين بمحافظة جنوب سيناء .

وفي هذا الصدد، يوجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدعوة لكافة شباب مصر والمصريين، بالنزول وأداء الواجب الوطني لمقار اللجان الانتخابية وأن يدلي كل مواطن بصوته في هذا العرس الوطني .

و يستمر برنامج إعرف بلدك (شرم الشيخ) خلال الفترة من ١٠ ديسمبر حتى ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣.