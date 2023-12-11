حفل الأفضل في أفريقيا اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة

لا صوت يعلو اليوم في القارة السمراء فوق صوت حفل “الأفضل في أفريقيا 2023”، الذي سيقام في قصر موفنبيك للمؤتمرات بمدينة مراكش المغربية مساء اليوم الإثنين.

يتم اختيار الفائز من كل فئة بعد تصويت لجنة مؤلفة من اللجنة الفنية للاتحاد لكرة القدم "كاف"، والإعلاميين من الاتحادات الأعضاء، مدربين رئيسيين، وقائدي منتخبات الاتحادات الأعضاء، والأندية المشاركة في دور المجموعات مسابقات الأندية.

ويتنافس النجم المصري محمد صلاح، والمهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، والظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي، على أبرز جائزة في الحفل، وهي جائزة "لاعب العام" في إفريقيا، علمًا بأن أوسيمين يعتبر الأوفر حظًا للظفر بالجائزة بعد تألقه مع فريقه نابولي في الموسم الماضي.

موعد انطلاق حفل الأفضل في أفريقيا 2023

من المقرر أن ينطلق حفل الأفضل في أفريقيا في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت المغرب، 8 مساءً بتوقيت مصر، حيث يقام للعام الثاني على التوالي في المغرب، بعد إقامته بمركز محمد السادس لكرة القدم بالرباط العام الماضي.

القنوات الناقلة لحفل أفضل لاعب في أفريقيا 2023

يذاع حفل جوائز الكاف 2023 على قناة الرياضية المغربية الأرضية وقناة بي إن سبورت HD.