إقبال كثيف من المواطنين في الساعات الأولى لليوم الثاني من الانتخابات بلجان القاهرة

شهدت لجان الاقتراع بمحافظة القاهرة إقبالًا كثيفًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الساعات الأولى من اليوم الثاني لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وتابع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بدء فتح لجان التصويت فى اليوم الثانى للانتخابات الرئاسية التى ستجرى فى الفترة من ١٠ إلى ١٢ ديسمبر الجارى بكافة أحياء العاصمة من خلال غرفة العمليات المركزية التى تم إقامتها داخل الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بحضور ممثلى كافة الجهات المعنية.

وأكد محافظ القاهرة بدء التصويت فى كافة لجان العاصمة دون معوقات مع توافد المواطنين انتظارًا للإدلاء بأصواتهم قبل بدء فتح اللجان بأكثر من ساعة مشيرًا إلى وجود تنسيق بين غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وكافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية ومجلس الوزراء، والتنمية المحلية.

وأكد محافظ القاهرة أن عدد الناخبين بالعاصمة يبلغ 8236761 ناخبًا موزعين علي ٤٥ لجنة عامة بها ٩٦١ لجنة فرعية (مدرسة) داخل 444 مركزًا انتخابيًا، بالإضافة إلى 58 لجنة تم إعدادها للوافدين.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتواجد الميدانى فى محيط اللجان لتقديم كافة التيسيرات اللازمة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بيسر وسهولة لخروج هذا العرس الديمقراطى بصورة حضارية تليق باسم مصر.

وأشاد محافظ القاهرة بوعى المواطنين الذى ظهر فى هذا التواجد المكثف حول اللجان للمشاركة بفعالية في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري إدراكًا منهم أن مشاركتهم لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية، مؤكدًا أن توجههم بكثافة إلى صناديق الاقتراع أظهر الوجه المشرف للدولة المصرية.

وأكد محافظ القاهرة أن دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين كافة أجهزة المحافظة والأجهزة والإدارات المختصة لتقديم الدعم اللوجيستي مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.