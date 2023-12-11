اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية| الشباب يتصدرون أمام لجنة مدرسة القناة زهراء المعادي

توافد الشباب أمام لجنة مدرسة القناة زهراء المعادي، للمشاركة والادلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

إقبال الشباب

رصدت عدسة الوفد، إقبال متوسط من الشباب في الساعات الأولى من اليوم الثاني للمشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم واختيار المرشح الرئاسي.

كما شهدت مدرسة على بن أبى طالب المعادي، خلال الساعات الأولى من اليوم الثاني من انطلاق الانتخابات الرئاسية لعام 2024، إقبالًا متوسطًا من قبل المواطنين.



وجدير بالذكر بأن الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، تجري لمدة ثلاثة أيام بداية من اليوم حتى الثلاثاء، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات، في بيان لها، إن ما يقرب من 15 ألف قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يشرفون على الانتخابات الرئاسية، مع إصدار 220 تصريحًا متابعًا، فضلًا عن تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها.

وأوضحت الهيئة أن المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تضم 528 متابعًا دوليًا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًا وإعلاميًا لها.

الشباب يتصدرون أمام لجنة مدرسة القناة زهراء المعادي