استاذ متفرغ بكلية الطب يرقص بالعصا أمام اللجنة الانتخابية ببنها

شهدت لجنة مدرسة ابن خلدون ببنها قيام استاذ غير متفرغ بكلية الطب بجامعة المنوفية ومقيم بمدينة بنها بمحافظة القليوبية ويبلغ من العمر ٦٨ عاما بالرقص أمام اللجنة الانتخابية وغمس إصبعين بالحبر الفسفورى .

وواصلت اللجان والمقرات الإنتخابية بمحافظة القليوبية استقبال الناخبين خلال ثانى أيام الانتخابات الرئاسية والتى تنعقد على مدار ثلاثة أيام ".



وقال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن المحافظة على جاهزية تامة للانتخابات الرئاسية والتى يتم متابعتها من داخل مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان المحافظة والجولات الميدانية لمتابعة سيرها بالتنسيق الكامل مع غرف العمليات المركزية غرفة عمليات مجلس الوزراء وغرفة عمليات وزارة التنمية المحلية ، لمتابعة انتظام سير التصويت داخل اللجان الانتخابية بنطاق القليوبية ، والتنسيق مع غرف عمليات المراكز والمدن والأحياء لمتابعة سير العملية الانتخابية ورصد أي مشاكل أو معوقات وحلها على الفور مع جميع الجهات المختصة .



وشدد" الهجان على التنسيق الكامل مع كافة الأجهزة بالمحافظة الأمنية والحماية المدنية والإسعاف والصحة وشركات الخدمات وكافة الجهات، ووجود ممثل لكل جهة داخل مقر الشبكة الوطنية لرصد أي مشاكل أو معوقات وحلها على الفور .