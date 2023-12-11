تعليم المنشاه يشارك في مسابقة الإيسف ISEF 2024

شارك قسم التطوير التكنولوجي بالادارة التعليمية لمركز ومدينة المنشاه جنوب محافظة سوهاج بالمعرض التمهيدي لمسابقة الإيسف العالمية للبحث العلمي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بعدد من المشروعات التكنولوجية المتميزة وعددها تسع مشروعات فازت سبعة مشروعات منها وتم تصعيدهم للمنافسة علي المستوى المحلي.





وتقدم محمد أبو الفضل علي مدير عام الإدارة ونقيب المعلمين بخالص التهاني للطلاب الفائزين مقدماً شكره وتقديره للدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وسليمان بخيت وكيل المديرية وماهر عبدالخالق عبداللاه مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية وناهد حسن مدير مركز التطوير التكنولوجي بسوهاج وطارق أبو زاهر منسق عام برامج مايكروسوفت بالمحافظة ومنسق برنامج طوّر وغيّر بالمديرية وعادل حسن مسؤل مسابقة إيسف بالمديرية .





كما تقدم مدير عام الإدارة بالتهنئة لقيادات تعليم المنشاه عزت خلف الكيلاني وكيل الإدارة وأشرف سليم رئيس قسم التطوير التكنولوجي بالمنشاه ورشا أمين متابع التطوير التكنولوجي ومسؤول البحث العلمي بالإدارة والمدرب المعتمد لفريق أوفيس 365 سوهاج متمنياً لهم دائم التوفيق والسداد مثمناً جهودهم المخلصة لرقي وتطور تعليم المنشاه.