الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الوطنية للانتخابات: انتظام سير الاقتراع في الانتخابات الرئاسية بمعظم اللجان

الوطنية للانتخابات
الوطنية للانتخابات

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، انتظام سير العمل في معظم لجان الاقتراع الفرعية المنتشرة في عموم المحافظات، حيث تم فتح أبواب اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحا في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية.

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وقال المستشار أحمد بنداري في تصريح له اليوم الإثنين إن إحدى اللجان الفرعية بمنطقة شبرا الخيمة تأخر فتح أبوابها حتى الساعة العاشرة و45 دقيقة نظرا لتعرض القاضي رئيس اللجنة لوعكة صحية مفاجئة، مشيرا إلى أن اللجان العامة المشرفة اتخذت ما يلزم من إجراءات لسرعة فتح أبواب اللجنة أمام الناخبين.

وأشار إلى تأخر لجنتين فرعيتين في فتح أبوابهما، الأولى في المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة والتي بدأ العمل فيها في تمام الساعة العاشرة و 28 دقيقة، والثانية بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم والتي بدأ العمل فيها اعتبارا من الساعة العاشرة و20 دقيقة.

وأضاف أن العملية الانتخابية تمضي بشكل منتظم دون أية عقبات أو معوقات، وأن غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات تلقت ما يفيد بوجود توافد وإقبال كبيرين من جانب الناخبين على المراكز الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.

وأجرى المستشار بنداري اتصالات بتقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من رؤساء لجان المتابعة واللجان العامة المشرفة على لجان الاقتراع الفرعية، حيث اطمأن منهم على سلامة إجراءات فتح اللجان وسير عملية الاقتراع بسلاسة، وما إذا كانت هناك ثمة ملاحظات أو شكاوى قد وردت إليهم حتى يُمكن للهيئة الوطنية للانتخابات التدخل لإزالة أسبابها.

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