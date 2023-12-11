الشرطة النسائية تساعد كبار السن خلال إدلائهم بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية (صور)

في دور إنساني حرصت الشرطة النسائية، على مساعدت الناخبين والمواطنين وخصوصًا كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية بإحدى اللجان في العاصمة الإدارية.

مع انطلاق الانتخابات الرئاسية.. حرصت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، على القيام بدورهم الإنساني إلى جانب دورهم في تأمين الانتخابات، من خلال مساعدتهم لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم كافة سبل المساعدة وتوفير كراسي متحركة، لتمكينهم من المشاركة في العملية الانتخابية والاستحقاق الدستوري.

في أكثر من موقف انساني منذ بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، قدم رجال مديرية أمن القاهرة، والشرطة النسائية المساعدة للمواطنين وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، الذين لم تمنعهم ضروفهم الصحية عن المشاركة واختيار رئيس مصر القادم، ومنهم من حضر متكئا على عكاز وعلى الفور يبادر رجال الأمن في تقديم المساعدة لهم ومساندتهم للوصول إلى مقار اللجنة الانتخابية بواسطة الكراسي المتحركة وتلبية رغباتهم.



في منطقة الساحل حرصت قوات الأمن المكلفين بتأمين العملية الانتخابية على مساعدة كبار السن للإدلاء بأصواتهم بمدرسة سعد ابن ابي وقاص ، كما حرص رجال الشرطة على مساعدة أحد كبار السن للإدلاء باصواتهم بمدرسة ابو بكر الصديق دائرة قسم الشرابية.

منذ الساعات الأولى شهدت مقار اللجان الانتخابية بالقاهرة في يومها الثاني توافدا كبير وكثافات من الناخبين للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في العرس الانتخابي والاستحقاق الدستوري المهم.

تشهد مقار اللجان بالقاهرة كافة تواجدا أمنيا مكثفا لرجال مديرية أمن القاهرة، لتأمين الانتخابات وتقديم المساعدة للمواطنين من خلال تنظيم دخولهم للجان ومساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم من الادلاء بأصواتهم.

وانتشار الخدمات المرورية على الطرق والميادين المختلفة لتيسير حركة المرور ومنع التكدسات المرورية.