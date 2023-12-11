طوابير طويلة أمام اللجان الإنتخابية بإيتاي البارود

توافد الناخبين أمام اللجان الإنتخابية بمركز إيتاي البارود ،في طوابير طويلة منذ الصباح الباكر ، قبيل فتح اللجان الإنتخابية، للإدلاء بأصواتهم ، والمشاركة في العرس الديمقراطي ، وصنع مستقبل الأجيال القادمة ، حمل العديد من الناخبين الأعلام المصرية وسط فرحة شديدة بالمشاركة الإنتخابية .

جدير بالذكر أن مركز إيتاي البارود من المراكز الكبري بالمحافظة حيث يبلغ عدد الناخبين 330562ناخب وناخبة ، بنسبة7,8% من إجمالي عدد الناخبين بمحافظة البحيرة ، يدلون بأصواتهم داخل 68مقر إنتخابي ، يضم 78لجنة فرعية ، ويتواجد مقر اللجنة العامة بمركز شباب إيتاي البارود .

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، على إستمرار متابعة غرفة العمليات المركزية لإنتظام سير العملية الإنتخابية على مدار الساعة للوقوف على الحالة العامة للمشهد الإنتخابي والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوى وبلاغات المواطنين حفاظًا على إنتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظة، والمشاركة في العرس الديمقراطي ، وصنع مستقبل الأجيال القادمة ، حمل العديد من الناخبين الأعلام المصرية وسط فرحة شديدة بالمشاركة الإنتخابية .

جدير بالذكر أن مركز إيتاي البارود من المراكز الكبري بالمحافظة حيث يبلغ عدد الناخبين 330562ناخب وناخبة ، بنسبة7,8% من إجمالي عدد الناخبين بمحافظة البحيرة ، يدلون بأصواتهم داخل 68مقر إنتخابي ، يضم 78لجنة فرعية ، ويتواجد مقر اللجنة العامة بمركز شباب إيتاي البارود .

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، على إستمرار متابعة غرفة العمليات المركزية لإنتظام سير العملية الإنتخابية على مدار الساعة للوقوف على الحالة العامة للمشهد الإنتخابي والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوى وبلاغات المواطنين حفاظًا على إنتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظة