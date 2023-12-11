اللاعب الدولي عبد الستار صبري يدلي بصوته في مدينة نصر

أدلى اللاعب الدولي السابق عبدالستار صبري بصوتة في الانتخابات الرئاسية ، بمدرسة عبدالعزيز السيد بمدينة نصر.

تزامنا مع انطلاق اليوم الثاني الانتخابات الرئاسية 2024 شهدت مقار لجان الاقتراع توافد مكثف من الناخبين للمشاركة في الانتخابات والادلاء بأصواتهم .



ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 ,في الداخل على مدار أيام 10 و11 و12 ديسمبر الحالي، وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 13 ديسمبر الحالي لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر إلى اللجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع، كما تحدد يوم 14 ديسمبر لتلقي الهيئة الوطنية للانتخابات، للطعون في قرارات اللجان العامة، ويومي 15 و16 ديسمبر للبت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة ولجان الانتخابات بالخارج.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 18 ديسمبر الحالي النتيجة العامة ونشرها بالجريدة الرسمية.

