لليوم التانى .. مشاركة كبار السن في العمليه الانتخابية لاختيار الرئيس

شهدت مقار اللجان الانتخابية بالقاهرة مشاركة وتوافد من كبار السن وحرصهم رغم ظروفهم الصحية ، على الادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية واختيار رئيس مصر القادم.



احتشد مئات المواطنين أمام لجان الانتخابات، بالتزامن مع فتح باب التصويت فى الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم والمشاركة فى الانتخابات

شهدت مقار اللجان الانتخابية بالقاهرة،منذ صباح الباكر، توافد مكثف من جانب المواطنين قبل فتح مقار الاقتراع في اليوم الثاني للاجراء الانتخابات الرئاسية 2024.

واصطف الناخبون في طوابير أمام اللجان وسط أجواء من الفرحة والسعادة للمشاركة في العرس الانتخابي والاستحقاق الديموقراطي.

وشهدت المقار