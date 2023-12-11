إقبال كثيف لمواطني رشيد علي اللجان الإنتخابية

تشهد اللجان الإنتخابية بمدينة رشيد، تواجد كثيف من الناخبين، من مختلف الأطياف، خاصة بعد عودة مئات الصيادين من رحلات الصيد بالبحر المتوسط، والذين أصروا علي الإدلاء بأصواتهم لإختيار رئيس مصر، والمشاركة في صنع المستقبل .

ومن الجدير بالذكر أن عدد الناخبين بمركز رشيد عدد الناخبين 190284ناخب وناخبة ،بنسبة 4,5% من إجمالي الناخبين بمحافظة البحيرة ، يدلون بأصواتهم داخل 25مركز إنتخابي يضم 35لجنة فرعية ،ويتواجد مقر اللجنة العامة بمركز شباب رشيد .

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح العملية الإنتخابية وذلك بتوفير كافة الإجراءات المطلوبة للتيسير على الناخبين مع توفير مظلات وأماكن إنتظار و مقاعد لكبار السن بالإضافة إلى كراسي متحركة بكل مقر وتنظيم اماكن الدخول والخروج ومراجعة صلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية ودورات المياة مع تكثيف أعمال النظافة العامة خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها.