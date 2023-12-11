موعد مباراة الهلال السعودي والتعاون اليوم في كأس الملك والقنوات الناقلة

يصطدم فريق الهلال السعودي مساء اليوم الإثنين، بنظيره فريق التعاون في مواجهة لا تقبل القسمة علي إثنين، والتي تجمعهما ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي يحتضنها استاد الأمير فيصل بن فهد.

موعد مباراة الهلال ضد التعاون في كأس خادم الحرمين الشريفين

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الزعيم الآسيوي والتعاون في تمام الخامسة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة السادسة إلا الربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتُنقل مباراة الهلال ضد التعاون قناة SSC1 ، ويتولى المعلق الرياضي فارس عوض مهمة التعليق الصوتي على المباراة المنتظرة بين الهلال والتعاون.

مشوار الفريقين في بطولة كأس الملك

استهل فريق الهلال السعودي مشواره في البطولة، بفوز على الجبلين بهدف دون رد، ثم فاز على الحزم بثلاثية نظيفة في دور الـ 16، ويطمح لمواصلة الانتصارات من أجل تحقيق اللقب الغالي للعام الثاني على التوازي.

بينما تغلب التعاون على القادسية ، ببهدفين دون رد في دور الـ 32، ثم بالنتيجة ذاتها فاز على الوحدة في دور الـ 16، وسيطمح لتحقيق المفاجأة وتخطي الهلال والوصول إلى نصف نهائي البطولة.