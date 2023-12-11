مقررة القومى للمرأة بالشرقية: “صوتنا أمانة من أجل مستقبل أفضل”

خلال الادلاء بصوتها الانتخابي

أكدت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، أن المرأة المصرية سند كبير للوطن ولم تتخلف عن أداء دورها والمشاركة بقوة فى الانتخابات، وهى قادرة على تغيير موازين القوى بالمجتمع ودائما تتصدر المشهد خلال الأحداث الفارقة وراهنت على وعي المرأة الشرقاوية، ومشاركتها بكثافة فى النزول للجان الانتخابية والإدلاء بصوتها من أجل مستقبل أفضل.

جاء ذلك أثناء إدلائها بصوتها بلجنة بمدرسة القومية الخاصة نطاق قسم ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وأضافت: إن المجلس القومى للمرأة بالشرقية، قاد حملة كبيرة ممتدة لطرق الأبواب بالقرى والكفور والنجوع، بمشاركة الرائدات الريفيات والمتطوعات لتوعية المواطنين بجهود الدولة على كافة الأصعدة وتوفير حياة كريمة لهم، ومحاربة الشائعات والتصدي لها وحث المواطنين على النزول والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

وأوضحت: أنه تم تشكيل غرفة عمليات بفرع المجلس القومي للمرأة بمدينة الزقازيق لاستقبال أي شكاوى والرد عليها على الفور من مواطني محافظة الشرقية بخصوص العملية الانتخابية،وتم استصدار بطاقات متابعة من اللجنة الوطنية للانتخابات لعضوات وأعضاء الفرع لمتابعة عملية سير الانتخابات في جميع مراكز المحافظة.

ويبلغ إجمالى من لهم حق التصويت بجنوب وشمال الشرقية 4 ملايين و699 ألفًا و932 ناخبًا وناخبة لهم حق التصويت أمام 980 مركزًا انتخابيًا، تستوعب 25 لجنة عامة و1016 لجنة فرعية .