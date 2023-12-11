الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ | طوابير للناخبين أمام أبواب اللجان مدرسة النصر بالنزهة باليوم الثاني للتصويت







تراص مئات الناخبين أمام أبواب مدرسة النصر للغات بالنزهة في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ وسط تكثيف امني مشدد من قبل قوات الأمن.



وتنتظم عملية التصويت داخل لجان المدرسة منذ الصباح حيث تم فتح أبواب اللجان في التاسعة صباحًا، وبدء التصويت على وقع الأغاني الوطنية التي تنطلق من مكبرات الصوت الموضوعة خارج أبواب المدرسة.



ويشار إلى أن تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من أمس الاحد حتى غد الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.



وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.