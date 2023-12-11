الرسم على وجوه الاطفال خلال انتخابات الرئاسة بلجان القليوبية

قام عدد من المتطوعين من الشباب بالرسم على وجوه الاطفال المرافقين لذويهم خلال ادلائهم بأصواتهم بانتخابات الرئاسة في ظل تواصل عملية التصويت بعد أن فتحت اللجان الانتخابية بمختلف قرى مركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية، أبوابها لاستقبال الناخبين، فى ثاني أيام عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية، وذلك فى جو من الهدوء وسط تواجد أمنى مكثف، وحضور كبير للمواطنين أمام اللجان، وتم البدء فى عملية التصويت.

وحضر القضاة المشرفين على اللجان منذ الصباح، وتأكدوا من سلامة اللجان ونوافذها والإضاءة بها ووجود ملصق برقم كل لجنة معلقة على الباب، وقاموا بالتصويت داخل هذه اللجان هم والموظفين المعاونين، وبدأوا في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

حيث انطلقت في تمام التاسعة من صباح اليوم الإثنين، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024، وتبلغ الكتلة التصويتية بمحافظة القليوبية حوالي 3 ملايين و 512 ألف و 682 مواطناً يصوتون في 484 لجنة فرعية منها عدد 9 لجان للمغتربين، تشرف عليها 16 لجنة عامة و 365 مركزاً انتخابيا.

وترأس اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم الاثنين غرفة العمليات الرئيسية للانتخابات الرئاسية بديوان عام المحافظة لليوم الثاني من الانتخابات ، وذلك بحضور الدكتورة ايمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ واللواء ايهاب حسن سراج الدين السكرتير العام واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد والعميد ا.ح/طارق عبد المعطى المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتابع الهجان من خلال غرفة العمليات عملية فتح اللجان وانتظام العملية الانتخابية ومتابعة وصول المستشارين إلي لجان الانتخابات مؤكدا انتظام سير العملية الانتخابية دون حدوث اى معوقات ،مشيرا الى انه سيتابع سير العملية الانتخابية طوال اليوم من غرفة عمليات المحافظة وعبر الفيديو كونفرنس مع غرفة عمليات مجلس الوزراء ومن خلال مركز السيطرة للشبكة الوطنية والسلامة العامة.

مناشدا المواطنين على أهمية المشاركة الإيجابية من المواطنين في الانتخابات وممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضاري لمصر وتحقيق تجربة ديمقراطية حقيقية معبرة عن إرادة المصريين واستكمال مسيرة البناء والنهوض بالوطن.