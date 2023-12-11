جدول مباريات اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة

يُقام اليوم الإثنين، العديد من المباريات الهامة والقوية بمختلف دوريات العالم، ليكون محبي ومتابعي كرة القدم علي موعد بيوم كروي خالص يتخلله مباريات في الدوري الإسباني والإنجليزي وكأس السعودية.

ويأتي علي رأس مباريات اليوم المنتظرة، لقاء النصر السعودي بقيادة رونالدو في مواجهة الشباب السعودي، بجانب لقاء الهلال ضد التعاون.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 11-12-2023 والقنوات الناقلة

مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم

أبها ضد الخليج، في تمام الثانية والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC HD".

الهلال ضد التعاون، في تمام الخامسة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، السادسة إلا ربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC HD".

الشباب ضد النصر، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC HD".

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

رايو فاليكانو ضد سيلتا فيجو، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

إمبولي ضد ليتشي، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

كالياري ضد ساسولو، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

مواعيد مباريات كأس المحترفين الإماراتي اليوم

الوحدة ضد الجزيرة، في تمام الثالثة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الرابعة إلا ربع بتوقيت السعودية.

الوصل ضد الأهلي، في تمام الخامسة والنصف بتوقيت مصر، السادسة والنصف بتوقيت السعودية.

مواعيد مباريات دوري الدرجة الثانية المصري اليوم

النصر للتعدين ضد دكرنس، في تمام الثانية والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية.

بترول أسيوط ضد القناة، في تمام الثانية والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية.

مصر للمقاصة ضد مكادي، في تمام الثانية والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية.