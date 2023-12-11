الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

زحام الناخبين أمام اللجان الإنتخابية بأبو المطامير

زحام الناخبين
زحام الناخبين

تشهد اللجان الإنتخابية بمدينة أبو المطامير وقراها ، ملحمة وطنية من الناخبين الذين تواجدوا أمام المقار الإنتخابية، قبيل فتح اللجان في اليوم الثاني للإنتخابات الرئاسية ، للمشاركة في العرس الديمقراطي، وإختيار رئيس مصر ، ردد الناخبين العديد من الهتافات الوطنية التي تنم عن وعي حقيقي .

جديرا بالذكر  أن عدد الناخبين بلجان مدينة وقري مركز أبو المطامير يبلغ 339856ناخب وناخبة  بنسبة 8%من عدد الناخبين  بمحافظة البحيرة، يدلون بأصواتهم داخل عدد المراكز الإنتخابية 41 مقر إنتخابي يضم 61 لجنة فرعية ،ويتواجد مقر اللجنة العامة مركز شباب أبو المطامير .

ومن جانبها ناشدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، الجميع بالنزول للإدلاء بأصواتهم وتأدية الواجب الوطني و تمثيل بلدهم في اختيار المرشح الأمثل من أجل  مسيرة البناء والتنمية.

 

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