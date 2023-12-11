زحام الناخبين أمام اللجان الإنتخابية بأبو المطامير

تشهد اللجان الإنتخابية بمدينة أبو المطامير وقراها ، ملحمة وطنية من الناخبين الذين تواجدوا أمام المقار الإنتخابية، قبيل فتح اللجان في اليوم الثاني للإنتخابات الرئاسية ، للمشاركة في العرس الديمقراطي، وإختيار رئيس مصر ، ردد الناخبين العديد من الهتافات الوطنية التي تنم عن وعي حقيقي .

جديرا بالذكر أن عدد الناخبين بلجان مدينة وقري مركز أبو المطامير يبلغ 339856ناخب وناخبة بنسبة 8%من عدد الناخبين بمحافظة البحيرة، يدلون بأصواتهم داخل عدد المراكز الإنتخابية 41 مقر إنتخابي يضم 61 لجنة فرعية ،ويتواجد مقر اللجنة العامة مركز شباب أبو المطامير .

ومن جانبها ناشدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، الجميع بالنزول للإدلاء بأصواتهم وتأدية الواجب الوطني و تمثيل بلدهم في اختيار المرشح الأمثل من أجل مسيرة البناء والتنمية.