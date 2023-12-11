الانتخابات الرئاسية .. كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة يتصدرون المشهد بلجان تصويت مصر القديمة

تشهد لجان تصويت منطقة مصر القديمة بالقاهرة إقبالاً ملحوظاً من قبل كبار السن وذوي الاحتياجات، منذ فتح اللجان اليوم الاثنين، كما تشهد تزاحماً كبيراً إقبال الكثير من الناخبين. وتوافد آلاف المواطنين على لجان اقتراع الانتخابات الرئاسية، في مناطق المنيل والملك الصالح ومصر القديمة.

ويسطر أبناء مصر من فئة كبار السن والشباب، ملحمة وطنية وانتماء بشكل كبير منذ صباح اليوم، حيث يتوافد الكثير منهم على لجان التصويت بمنطقتي المنيل ومصر القديمة للادلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسية، حرصًا منهم على وطنهم وحمايته من أي شائعات ومكائد.

وأقبل كبار السن مع أهلهم وأصدقائهم على لجان اقتراعهم ليؤكدوا أنه لا توجد مشقة او تعب في سبيل راحة وامن الوطن، ايمانا منهم واقتناع بالمشاركة في اي قرار سياسي يخص امن مصر.

فتحت قبل قليل لجان اقتراع منطقتي المنيل ومصر القديمة، حيث توافد المواطنين للادلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسية منذ صباح اليوم الباكر، وهو ثاني ايام الانتخابات.

وشهدت لجان اقتراع منطقة المنيل ومصر القديمة إقبالا كثيفا في اليوم الاول من الانتخابات الرئاسية والتي تستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، واحتل الشباب والسيدات وكبار السن المشهد الانتخابي منذ صباح اليوم الباكر. هذا ويصوت ابناء مصر منذ امس الاحد بمنطقتي المنيل ومصر القديمة على الاغاني الوطنية، وسط تفاعل وفرحة من الناخبين.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الاحد حتى بعد غد الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري. وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.