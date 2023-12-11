بالصور.. سيدة معمرة على كرسي متحرك تحرص على الادلاء بصوتها في الانتخابات بشبرا

حرصت سيدة معمرة على كرسي متحرك، على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بصوتها في مدرسه الاقباط بشبرا مصر، بدوهم الانساني قام رجال الأمن المكلفين بتأمين الانتخابات بمساعدة كبار السن في الدخول للجان للإدلاء بأصواتهم، وتم مساعدة هذه السيدة المعمرة وتوصليها إلي مقر لجنتها الانتخابية وتمكينهم من الادلاء بصوتها .

وشهدت اللجان الانتخابية بالقاهرة ،منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين ،توافد مكثف المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية في يومها الثاني والتي تنتهى غدا الثلاثاء ١٢ديسمبر .

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 ,في الداخل على مدار أيام 10 و11 و12 ديسمبر الحالي، وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 13 ديسمبر الحالي لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر إلى اللجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع، كما تحدد يوم 14 ديسمبر لتلقي الهيئة الوطنية للانتخابات، للطعون في قرارات اللجان العامة، ويومي 15 و16 ديسمبر للبت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة ولجان الانتخابات بالخارج.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 18 ديسمبر الحالي النتيجة العامة ونشرها بالجريدة الرسمية.

