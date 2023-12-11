الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

انطلاق الانتخابات الرئاسية في يومها الثاني بالبحيرة

بوابة الوفد الإلكترونية

شهدت محافظة البحيرة استعدادات مكثفة لتجهيز مقار الللجان الانتخابات الرئاسية في اليوم الثاني من العملية الأنتخابية، التى تجرى فعاليتها لمدة 3 أيام، بكافة مراكز ومدن المحافظة وسط حضور كبير من الناخبين ،الراغبين في صنع المستقبل للأجيال القادمة .

 واحتشد الرجال و النساء مع الأغاني الوطنية التي انطلقت من مكبرات الصوت في سيارات تجوب الشوارع والميادين لتشجيع الناخبين علي الحضور إلي اللجان الإنتخابية ، والإدلا بأصواتهم للمشاركة في إختيار رئيس مصر .

 

ويواصل مركز العمليات الرئيسى بديوان عام المحافظة ، العمل والربط مع غرف العمليات الفرعية  الموجودة بجميع المراكز ، مع تواجد كافة الجهات المعنية لتسهيل العمل والتجاوب في أي موقف .

ومن الجدير بالذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالبحيرة 4226905ناخب وناخب ، يدلون بأصواتهم داخل 672 مقر إنتخابي، يضم 855لجنة فرعية .

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