انطلاق الانتخابات الرئاسية في يومها الثاني بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة استعدادات مكثفة لتجهيز مقار الللجان الانتخابات الرئاسية في اليوم الثاني من العملية الأنتخابية، التى تجرى فعاليتها لمدة 3 أيام، بكافة مراكز ومدن المحافظة وسط حضور كبير من الناخبين ،الراغبين في صنع المستقبل للأجيال القادمة .

واحتشد الرجال و النساء مع الأغاني الوطنية التي انطلقت من مكبرات الصوت في سيارات تجوب الشوارع والميادين لتشجيع الناخبين علي الحضور إلي اللجان الإنتخابية ، والإدلا بأصواتهم للمشاركة في إختيار رئيس مصر .

ويواصل مركز العمليات الرئيسى بديوان عام المحافظة ، العمل والربط مع غرف العمليات الفرعية الموجودة بجميع المراكز ، مع تواجد كافة الجهات المعنية لتسهيل العمل والتجاوب في أي موقف .

ومن الجدير بالذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالبحيرة 4226905ناخب وناخب ، يدلون بأصواتهم داخل 672 مقر إنتخابي، يضم 855لجنة فرعية .